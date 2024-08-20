Сразу 36 солдат госпитализировали в Темиртау
Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21Сегодня, 20:21
160Фото: baigenews.kz/Иллюстративное фото
36 военнослужащих воинской части 5516 Национальной гвардии РК госпитализировали в Темиртау. Подробности сообщили в пресс-службе РгК "Орталық", передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 18 августа.
"В инфекционную больницу Темиртау госпитализировано 36 военнослужащих. Из них с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция – 31 и с диагнозом ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) – 5 военнослужащих. Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. На сегодня состояние заболевших удовлетворительное", - сообщили в командовании.
Очаг заболеваний локализован, новых обращений не зарегистрировано.
По факту проводится служебное расследование.
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