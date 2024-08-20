  • 20 Августа, 22:00
  • BAIGENEWS

Сразу 36 солдат госпитализировали в Темиртау

Сегодня, 20:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Иллюстративное фото Сегодня, 20:21
Сегодня, 20:21
160
Фото: baigenews.kz/Иллюстративное фото

36 военнослужащих воинской части 5516 Национальной гвардии РК госпитализировали в Темиртау. Подробности сообщили в пресс-службе РгК "Орталық", передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 18 августа. 

"В инфекционную больницу Темиртау госпитализировано 36 военнослужащих. Из них с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция – 31 и с диагнозом ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) – 5 военнослужащих. Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. На сегодня состояние заболевших удовлетворительное", - сообщили в командовании.

Очаг заболеваний локализован, новых обращений не зарегистрировано.

По факту проводится служебное расследование.

Самое читаемое

Наверх