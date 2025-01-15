Массовое ДТП с участием 18 машин произошло на автодороге "Алматы - Усть-Каменогорск", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"15 января 2025 года около 07:30 на 28-м километре участке автодороги "Алматы - Усть-Каменогорск" (направление "Алматы-Конаев") произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств. Авария произошла в условиях густого тумана", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости.

Отметим, жертв и пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия уточняются.