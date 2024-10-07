Сразу 12 собак погибли в приюте в Костанае

12 мёртвых собак нашли эко-волонтеры в костанайском приюте для бездомных животных. Зоозащитники отмечают, что все собаки были очень контактные, не агрессивные и прошли программу стерилизации и вакцинации. Они находились в будках за территорией приюта. По какой причине произошла массовая гибель, пока неизвестно. Волонтёры предполагают, что это было намеренное отравление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Анастасия Серикова работает в приюте несколько лет. Рассказывает, что первой мёртвой нашли хаски. На следующий день один за другим стали гибнуть и другие четвероногие.

"С 5 по 6 октября погибло 12 собак, тела которых мы нашли. Ещё около 4-5 собак мы пока не можем найти. Есть щенки, которых не нашли, отсутствуют тела. Они никогда не уходили дальше территории, они встречали гостей, детей, абсолютно контактные собаки", - рассказала волонтёр.

Все собаки были с бирками, обработанные по программе стерилизации и вакцинации. Некоторые из них - спасены во время паводка.

Эко-волонтёры обратились в полицию с заявлением. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

"По факту обнаружения тел собак на территории Костанайского приюта для бездомных животных начато досудебное расследование. Для выяснения обстоятельств проводятся необходимые следственные действия", - заявила старший дознаватель Управления дознания ДП Костанайской области Наталья Молдабаева.

Приют оснащен видео-камерами. Но в поле их зрения никто не попал. Зоозащитники решили провести собственное расследование и выяснить, кому помешали бездомные животные. За достоверную информацию о причинах гибели собак пообещали денежное вознаграждение.