Сразу 12 порывов на теплосетях ликвидируют в Актау
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На тепловых сетях в Актау устраняют 12 порывов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, количество порывов тепловых сетей сократилось благодаря круглосуточной работе специалистов. Ремонтные работы проводятся возле дома №45 в 3 микрорайоне, дома №14 в 8 микрорайоне, дома №18 в 15 микрорайоне, дома №10б в 22 микрорайоне и дома №7 в 11 микрорайоне. Аким города проверив ход ремонтных работ, поручил представителям обслуживающих организаций жилых домов – контролировать процесс регулировки подачи тепла.
"Тепло поступает в жилые дома, однако работы по регулировке продолжаются. В тепловых радиаторах может скапливаться воздух, либо могут быть не полностью открыты задвижки и вентили. Необходимо контролировать процесс наладочных работ", - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.
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