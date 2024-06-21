Сразу 12 автобусов изменили маршрут в Астане

Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 37, 40, 49, 51, 53, 60, 302, 303, 308, 309, 201", - говорится в сообщении.