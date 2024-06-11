Сразу 11 гостиниц закрылось в Костанайской области за год

В Казахстане количество гостиниц достигло 2 237, что на 36 единиц больше в сравнении с прошлым годом. Такие данные приводит Бюро национальной статистики РК, передаёт BaigeNews.kz.

По данным бюро, всего за первый квартал этого года в гостиницах обслужено 1,4 млн посетителей, объем оказанных услуг составил 45 млрд тенге.

“Самое большое количество гостиниц в городах Алматы (232) и Астана (190), а также в Карагандинской области (139). В столице количество гостиниц за год выросло на 12 ед., самый большой спад показала Костанайская область, там количество гостиниц сократилось на 11 ед”, - говорится в сообщении.

Между тем, по сравнению с прошлым годом число гостиниц, имеющих какую-либо категорию звезд, сократилось на 6 ед.

Пятизвездочные отели расположены в 10 регионах Казахстана, средняя стоимость на одного человека в сутки составляет 55,5 тыс. тг.