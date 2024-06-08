Спящую посреди дороги женщину обнаружили полицейские Павлодара

Спящую на проезжей части женщину обнаружили полицейские на улице Украинская в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина спала в обнимку с бутылкой горячительного. На замечания полиции она никак не отреагировала и продолжала спать. В себя она пришла лишь после того, как её подняли.

"И таких примеров много, когда граждане переоценивают свои возможности, выпивают с друзьями, а после не могут дойти до дома. Только за неделю проведения ОПМ "Правопорядок" задержано порядка 300 павлодарцев, находившихся в состоянии алкогольного опьянения на улице и в общественных местах. Все нарушители привлечены к ответственности", – сообщил первый заместитель начальника управления полиции Павлодара Арман Каптаев.

Он отметил, что и 19 водителей отличились в эти дни, сели за управление авто в состоянии опьянения. Судом все подвергнуты административному аресту и лишены права управления автомобилем сроком на семь лет.

ОПМ "Правопорядок" продлится до 10 июня.