В рамках пилотного проекта АО "Пассажирские перевозки", используя современные спутниковые технологии, предоставит доступ к интернету в поезде №3/4 "Астана-Алматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Пилотный проект стартует 25 января. Нацперевозчик отметил, что маршрут "Астана-Алматы" отличается высоким пассажиропотоком, поэтому его и выбрали для испытаний.

Пассажиры смогут заходить в WhatsApp, YouTube и другие видеохостинги на протяжении всей поездки. Однако доступ к торрентам и сайтам с потоковым скачиванием будет ограничен.

Установку и поддержку оборудования осуществляет телеком-оператор Jusan Mobile, официальный партнер OneWeb в Казахстане.

Проект включает в себя также тестирование инновационных технологий для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения эффективности работы поездной бригады. В числе нововведений:

Мобильные терминалы для проводников, позволяющие оперативно проверять билеты;

POS-терминалы для безналичных платежей в вагоне-ресторане;