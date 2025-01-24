  • 24 Января, 17:20
  • BAIGENEWS

Спутниковый интернет станет доступен пассажирам одного из поездов в Казахстане

Пассажиры смогут заходить в WhatsApp и YouTube на протяжении всей поездки.

Сегодня, 16:20
АВТОР
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rail-news.kz Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: rail-news.kz

В рамках пилотного проекта АО "Пассажирские перевозки", используя современные спутниковые технологии, предоставит доступ к интернету в поезде №3/4 "Астана-Алматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Пилотный проект стартует 25 января. Нацперевозчик отметил, что маршрут "Астана-Алматы" отличается высоким пассажиропотоком, поэтому его и выбрали для испытаний.

Пассажиры смогут заходить в WhatsApp, YouTube и другие видеохостинги на протяжении всей поездки. Однако доступ к торрентам и сайтам с потоковым скачиванием будет ограничен.

Установку и поддержку оборудования осуществляет телеком-оператор Jusan Mobile, официальный партнер OneWeb в Казахстане.

Проект включает в себя также тестирование инновационных технологий для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения эффективности работы поездной бригады. В числе нововведений:

  • Мобильные терминалы для проводников, позволяющие оперативно проверять билеты;
  • POS-терминалы для безналичных платежей в вагоне-ресторане;
  • Нагрудные видеорегистраторы для начальников поездов, направленные на повышение безопасности и прозрачности работы;
  • Системы видеонаблюдения для дополнительного контроля за обстановкой в вагонах.

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