Спутниковая связь Eutelsat-OneWeb появится в Казахстане в начале 2025 года

На территории Центра космической связи "Коктерек" в Алматы прошло тестирование услуг спутниковой связи с использованием низкоорбитальной спутниковой системы Eutelsat-OneWeb, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП РК.

Центр управления сетями спутниковых систем Eurelsat-OneWeb, расположенный в Казахстане, действует в соответствии с законодательством и согласован с органами национальной безопасности страны. Полный запуск спутникового интернета планируется на январь 2025 года.

Данный проект направлен на обеспечение стабильного и высокоскоростного доступа в интернет для удалённых регионов страны, где традиционные способы подключения ограничены или отсутствуют.

"С учётом географических особенностей Казахстана внедрение услуг спутниковой связи через группировку Eutelsat-OneWeb имеет стратегическое значение. В отличие от других спутниковых систем Eutelsat-OneWeb ориентирован на предоставление услуг частным компаниям, телекоммуникационным операторам и государственным учреждениям, что делает её важным партнёром для рынков B2B, B2G и B2O", – сообщили в МЦРИАП.

Eutelsat-OneWeb активно используется в авиации, морских перевозках и в корпоративных секторах, что свидетельствует о её универсальности и надёжности. Ключевым элементом инфраструктуры в Казахстане стала станция сопряжения OneWeb, расположенная на ЦКС "Коктереке", которая обеспечивает покрытие не только Казахстана, но и всего Центрально-Азиатского региона.

Министр цифрового развития Жаслан Мәдиев проверил скорость интернета в рамках мероприятия, отметив значимость стабильного интернет-соединения для страны. Он подчеркнул, что подключение к высокоскоростному интернету не только улучшит качество жизни, но и поспособствует социально-экономическому развитию удалённых районов, предоставляя доступ к образовательным и информационным ресурсам.

АО "Jusan Mobile" стало локальным партнёром Eutelsat-OneWeb в Казахстане, подписав меморандумы о сотрудничестве с такими государственными организациями, как министерство обороны и КТЖ. Среди потенциальных клиентов спутникового интернета рассматриваются крупные компании и госструктуры, включая "Тенгизшевройл", Kcell, Tele2, Qazaqgaz", МЧС и другие.

Eutelsat-OneWeb — глобальная система низкоорбитальных спутников, предназначенная для предоставления широкополосного интернета в труднодоступных регионах и странах с ограниченным доступом к связи.