Спустя 58 лет часть Павлодара запитали от новой подстанции

Строительство новой подстанции Северной в Павлодаре обошлось монополисту в 3,2 млрд тенге. Модернизировать старую не было смысла: часть оборудования за почти 60 лет безнадёжно устарела, такие детали уже не производят, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Оборудование и те материалы, которые выпускались в шестидесятые годы, уже не производят. Просто заменить изолятор невозможно, таких уже не найти. Также невозможно отремонтировать масляные выключатели, которые стояли на старой подстанции. При строительстве новой использовались современные материалы, полимеры. Это надёжно и соответствует требованиям времени. Перевод потребителей выполнен полностью", – рассказал Иван Миронец, начальник управления ремонтов АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания" (ПРЭК).

Однако главная причина строительства – городу не хватает мощностей: в последние годы северо-восточная часть Павлодара была закрыта для новых потребителей. Техусловия им не давали, потому трансформаторы итак были сильно загружены.

Просто заменить оборудование тоже нельзя: на время работы некуда было бы перекинуть нагрузку. А это 27 тысяч потребителей – домов и квартир, ещё 1700 предприятий – от магазинов до целого трамвайного депо.

"Не имелось технической возможности для подключения новых потребителей, теперь такой вопрос не стоит. Оборудование у нас новое, надёжное. Если раньше отрабатывали вручную, сейчас можем управлять дистанционно – с ключей управления. На новой подстанции "Северная городская" установлены два силовых трансформатора на 40 МВА, с монтажом двух дополнительных ячеек 110 кВ на подстанции "Промышленная". Соответственно, в этот район придут дополнительные мощности. Мы сможем подключить новых потребителей, выдавать техусловия без ограничений. Крупные потребители, заводы смогут подключиться. На этапе реализации – проект резервного питания областного онкодиспансера", – отметил Иван Миронец.

Новая подстанция в два раза мощнее той, от которой северо-восточная часть города была запитана раньше. Её строительство началось ещё в 2019 году, но затянулось из-за начала пандемии и политической обстановки в мире – возникли сложности с поставкой оборудования.

"Дежурного персонала на подстанции нет. Её обслуживают оперативно-выездные бригады. Это экономит средства и человеческие ресурсы. В перспективе у нас – Центральная городская подстанция", – уточнил Азат Халимов, директор Восточного предприятия электрических сетей, снабжающего электроэнергией правый берег Иртыша и областной центр.

Старую подстанцию в ближайшее время обесточат, законсервируют, а оборудование демонтируют. Возможно, позже здесь расположится производственный корпус.

Также в этом году в рамках инвестиционной программы и программы "Тариф в обмен на инвестиции" павлодарские энергетики занимались строительством новых линий электропередачи и реконструкцией существующих.

Всего в этом году инвестировать в обновление электросетей и подстанций планировалось 4,4 млрд тенге. На модернизацию оборудования уже потратили 1,4 млрд тенге.

Также в Павлодаре отремонтировали 26 трансформаторных подстанций во дворах. Мягкую битумную кровлю там поменяли на жёсткую. Это важно, потому что протечки на подстанциях приводят к авариям. Кроме того, во всех районах области – Павлодарском, Успенском, Железинском, Щербактинском, Иртышском, Актогайском, Баянаульском, Майском районах, в районах Аккулы и Теренколь, а также в посёлке Атамекен провели реконструкцию 12 километров воздушных линий.

В рамках инвестпрограммы ежегодно проводятся работы по замене линий электропередачи с голым проводом на изолированный. Старые деревянные опоры меняют на железобетонные.

При этом несколько раз в год энергетики проводят тепловизионное обследование сетей – до ремонтов и после штормовых ветров. Так можно сэкономить до четырёх часов на каждом объекте: не нужно подниматься наверх, отключать линию и делать всё вручную. Специальным прибором можно проверить с земли. Но не везде.

Чтобы осматривать линии электропередачи через Иртыш в этом году энергетики приобрели промышленный квадрокоптер. Оборудование купили по инвестпрограмме, вложив в покупку и обучение персонала 7,5 млн тенге. Раньше осматривать высоковольтные сети над рекой приходилось вручную.

Промышленный квадрокоптер поднимается на пять километров в высоту, дальность его полёта составляет 10 километров.

"Также мы проводим предпаводковые осмотры. Есть участки, где во время разлива невозможно проехать. Благодаря квадрокоптеру проблема решается. Можно поднять аппарат, посмотреть, оценить состояние и предупредить аварийную ситуацию", – сказал Василий Токатов, начальник службы ремонта высоковольтных линий.

Однако, несмотря на проведённые работы, уровень износа электросетей в Павлодарской области составляет 65%. Их протяжённость – более 15 тысяч километров. Это в пять раз больше, чем протяжённость нашей страны с запада на восток.

В некоторых районах области уровень износа электросетей доходит до 70%. В итоге прошлой зимой из-за сильного ветра в регионе произошло около 500 аварийных отключений. Больше всего – в сельской зоне Аксу, Баянаульском, Павлодарском, Актогайском и Иртышском районах.

Осенью 2023 года из-за штормового ветра в регионе остались без света больше сотни сёл, были повреждены провода и опоры. В отдельных населённых пунктах люди остались без света на трое суток. После этого своей должности лишился экс-руководитель управления ЖКХ Ержан Салханов.

Фото: Рахиля Рыспеккызы