Спустя 33 года стройотряды возродили в Петропавловске

80 юных североказахстанцев посвятят своё каникулярное время, помощи пострадавшим от паводка. Студенты отправятся на строительную площадку, где возводятся сотни новых частных домов, сообщает BaigeNews.kz.

Неравнодушные студенты принимают участие в ликвидации последствий паводка. А именно, будут участвовать в строительстве нового микрорайона для тех, кто из-за стихии остался без жилья.

"Пошёл в спецотряды потому что многие люди пострадали от паводка. И я решил помочь. Мы с моей группой пошли помогать строить новые дома. Мы набираемся опыта, учимся возводить дома", - объясняет будущий техник строитель Даниил Владыка.

Среди членов отряда не только будущие строители, которые за летний период получат бесценный опыт в застройке частного сектора. Но и студенты других специальностей, которые с начала половодья помогали пострадавшим.

"Во время оказания гуманитарной помощи познакомились с очень многими семьями. Которые, конечно же, нуждаются в жилье. Здесь мы будем до конца стройки. Это примерно до конца лета. Мотивация для всех студентов, для ребят, которые будут работать - это. Конечно же, заработная плата", - говорит командир строительного отряда Анель Сагандыкова.

Возродили молодёжные студенческие отряды в Казахстане спустя 33 года. Их формирование сейчас проходит и в других пострадавших от паводка регионах.