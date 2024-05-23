Спустя 33 года стройотряды возродили в Петропавловске
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80 юных североказахстанцев посвятят своё каникулярное время, помощи пострадавшим от паводка. Студенты отправятся на строительную площадку, где возводятся сотни новых частных домов, сообщает BaigeNews.kz.
Неравнодушные студенты принимают участие в ликвидации последствий паводка. А именно, будут участвовать в строительстве нового микрорайона для тех, кто из-за стихии остался без жилья.
"Пошёл в спецотряды потому что многие люди пострадали от паводка. И я решил помочь. Мы с моей группой пошли помогать строить новые дома. Мы набираемся опыта, учимся возводить дома", - объясняет будущий техник строитель Даниил Владыка.
Среди членов отряда не только будущие строители, которые за летний период получат бесценный опыт в застройке частного сектора. Но и студенты других специальностей, которые с начала половодья помогали пострадавшим.
"Во время оказания гуманитарной помощи познакомились с очень многими семьями. Которые, конечно же, нуждаются в жилье. Здесь мы будем до конца стройки. Это примерно до конца лета. Мотивация для всех студентов, для ребят, которые будут работать - это. Конечно же, заработная плата", - говорит командир строительного отряда Анель Сагандыкова.
Возродили молодёжные студенческие отряды в Казахстане спустя 33 года. Их формирование сейчас проходит и в других пострадавших от паводка регионах.
"Мы поставили два условия. Первое - это безопасность ребят, все-таки эта стройка. И второе, что они должны заработать достойную для себя зарплату. На сегодня достигнута договорённость, что за этот летний трудовой семестр наши бойцы заработают порядка 450-500 тысяч тенге", - говорит депутат Мажилиса парламента РК Серик Егизбаев.
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