Спустя 20 лет в селе СКО появится медпункт

Жители далеко не всех отдалённых сёл Северо-Казахстанской области имеют возможность получать медицинскую помощь в своей деревне. Чаще всего это ограниченный спектр услуг приходящего специалиста. Кардинально ситуацию в регионе могут изменить новые строящиеся в этом году пункты первичной медико-санитарной помощи, пишет корреспондент BaigeNews.kz.

В течение последних двух десятилетий жители села Айымжан Жамбылского района обращались за медицинской помощью в районный центр Пресновку. До неё около 20 километров пути. Районная больница рассчитана на 150 посещений, поэтому очереди у кабинета врача здесь постоянны. А это упущенное драгоценное время. Ведь большинство сельчан - пенсионеры. Всего в селе проживают менее двухсот человек. В этом году для них возводят новый фельдшерско-акушерский пункт.

"Необходимость в медицинском пункте - острая. Представьте, из 188 сельчан в Айымжан детей всего 25. Больше ста человек - люди пожилого возраста. Естественно они не могут посещать районную поликлинику. Она на 150 посещений и жители всех населённых пунктов района приезжают туда. Очереди. Это неудобно. Поэтому мы рады, что в этом селе вскоре будет медпункт", - объяснила директор Жамбылской районной больницы Бахыт Кашаганова.

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Здание ещё не готово. Подрядчик уверяет, что работы выполнены на 80% и уже в этом месяце планирует завершить стройку.

"Мы строим медицинский пункт с нуля. Приступили в мае. По проекту работы занимают три месяца. До наступления осени ФАП будет готов. Стоимость проекта - 140 миллионов тенге", - уточнил подрядчик Есимхан Агабеков.

Аналогичный фельдшерско-акушерский пункт вскоре появится в ещё одном селе Жамбылского района - Баян. Здесь последние пять лет из квалифицированной медпомощи был лишь приходящий медицинский работник. Он проводил исключительно подворовой осмотр.

"Обслуживание велось на дому. Медработник сам обходил весь посёлок. Это значит, что вакцинацию, скрининги и диспансеризацию проводили на дому. Да, в 2020-м году у нас появился медицинский комплекс на базе автобуса. И мы приезжали на передвижном медицинском пункте до четырёх раз в год для проведения профосмотров и остальных услуг. С этого года всё изменится. В новом ФАПе медицинские работники смогут оказывать квалифицированную помощь. И процедуры проводить, и профосмотры. Врач сможет приезжать сюда и в нормальных условиях, соответствующих санитарным нормам и правилам, оказывать медицинские услуги", - говорит Бахыт Кашаганова.

В будущем медпункте оборудуют кабинеты врача, вакцинации, процедурный, манипуляционный и кабинет гинеколога. Акушер-гинеколог будет приходящий. Для оказания экстренной медицинской помощи установят аппараты для определения глюкозы, холестерина и ЭКГ. Население будет иметь возможность здесь проходить полный спектр скринингового обследования.

На работу в ещё не достроенный ФАП уже распределена выпускница медицинского колледжа. До сдачи медицинского пункта в эксплуатацию она будет работать удалённо, проходить стажировку и обучаться нюансам в сельской местности. После переедет в село и будет принимать население стационарно.

Помимо медработника в ФАП трудоустроится санитарка и два рабочих.

Всего в Жамбылской районе помимо больницы действуют порядка 30 лечебных учреждений шесть врачебных амбулаторий.

До конца года в Северо-Казахстанской области построят 38 новых медицинских объектов. Возведение пунктов первичной медико-санитарной помощи предусмотрено национальным проектом "Модернизация сельского здравоохранения". Значительная часть лечебных учреждений появится в отдалённых населённых пунктах региона.

"Всего национальным проектом предусмотрено появление пяти новых врачебных амбулаторий, 19 фельдшерско-акушерских и 23 медицинских пункта в 46 сёлах региона. Проводится и капитальный ремонт трёх объектов медобслуживания. Программа стартовала в прошлом году. Лечебные объекты имеют полное оснащение в соответствии с минимальным стандартом. Их возведут взамен старых приспособленных помещений. Проекты являются типовыми по всему Казахстану, которые будут соответствовать всем стандартам и нормам оказания помощи", - уточнил заместитель руководителя Управления здравоохранения СКО.

Триста новых медицинских объектов появятся в населённых пунктах Казахстана в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Их строительство обойдётся бюджету в 40 миллиардов тенге.