Спрыгнула с колеса обозрения: случай в Алматы прокомментировали в МВД

Замминистра внутренних дел РК подтвердил факт суицида в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Там женщина спрыгнула с колеса обозрения.

"Да, я подтверждаю факт суицида. Женщина, наша гражданка, совершила суицид, спрыгнув с колеса обозрения в парке Горького. По сведениям родственниц, она до этого сообщила им о задушении своего малолетнего ребёнка с особенностями. Ребёнок стоял на диспансерном учёте. При посещении оперативной группой места проживания женщины, тело ребёнка обнаружили. Сейчас по данному факту расследуется дело. Говорить о том, что сподвигло, какие мотивы, ещё преждевременно", - сказал Марат Кожаев.

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