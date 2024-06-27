Спрыгнула с колеса обозрения: случай в Алматы прокомментировали в МВД
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
134Фото: pixabay
Замминистра внутренних дел РК подтвердил факт суицида в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Там женщина спрыгнула с колеса обозрения.
"Да, я подтверждаю факт суицида. Женщина, наша гражданка, совершила суицид, спрыгнув с колеса обозрения в парке Горького. По сведениям родственниц, она до этого сообщила им о задушении своего малолетнего ребёнка с особенностями. Ребёнок стоял на диспансерном учёте. При посещении оперативной группой места проживания женщины, тело ребёнка обнаружили. Сейчас по данному факту расследуется дело. Говорить о том, что сподвигло, какие мотивы, ещё преждевременно", - сказал Марат Кожаев.
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