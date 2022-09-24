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  • Спрятавшуюся в лодке четырёхлетнюю девочку нашла служебная собака в Павлодаре
пресс-служба ДП Павлодарской области Вчера, 22:59
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Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

Спрятавшуюся в лодке четырёхлетнюю девочку нашла служебная собака в Павлодаре

О пропаже ребёнка в полицию заявили дедушка и бабушка. Малышку пришлось искать кинологической службе, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области рассказали, что звонок на пульт оператора "102" областного центра позвонил в 17.31.

Со двора дома 265 по улице Бокейхана ушла и не вернулась четырёхлетняя девочка, которая не разговаривает. 
На поиски ребёнка  были направлены сотрудники полиции, а также инспектор-кинолог Талгат Аубакиров со служебно-розыскной собакой по кличке Ника. 

"Был ориентирован личный состав, все автопатрули и пешие наряды. Одновременно просматривались уличные камеры видеонаблюдения. Также, служебной собаке дали нонюхать вещи ребёнка. Спустя несколько минут, Ника учуяла след и привела сотрудников к лодочной станции-1, где в одной из лодок была играла потерявшаяся девочка. Ребёнок передан матери",  —  сообщили в  департаменте. 

По словам матери, на выходные внуки приехали в гости к бабушке и дедушке. Все четверо играли во дворе дома. Около 16:45 бабушка позвала внуков попить компот. 
Все  пришли, кроме четырёхлетней внучки. Около 40 минут родные искали девочку. Самостоятельные поиски не дали результатов. Родные обратились в полицию. 

В полиции отмечают, собака по кличке Ника служит в полиции с 2016 года. На её счету десятки найденных людей. Ко всему прочему, Ника помогла раскрыть несколько краж, грабежей и даже убийство.

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#поиск #полиция
Журналист
Вчера, 22:59
538
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