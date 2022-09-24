Спрятавшуюся в лодке четырёхлетнюю девочку нашла служебная собака в Павлодаре

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

О пропаже ребёнка в полицию заявили дедушка и бабушка. Малышку пришлось искать кинологической службе, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области рассказали, что звонок на пульт оператора "102" областного центра позвонил в 17.31.

Со двора дома 265 по улице Бокейхана ушла и не вернулась четырёхлетняя девочка, которая не разговаривает.

На поиски ребёнка были направлены сотрудники полиции, а также инспектор-кинолог Талгат Аубакиров со служебно-розыскной собакой по кличке Ника.

"Был ориентирован личный состав, все автопатрули и пешие наряды. Одновременно просматривались уличные камеры видеонаблюдения. Также, служебной собаке дали нонюхать вещи ребёнка. Спустя несколько минут, Ника учуяла след и привела сотрудников к лодочной станции-1, где в одной из лодок была играла потерявшаяся девочка. Ребёнок передан матери", — сообщили в департаменте.

По словам матери, на выходные внуки приехали в гости к бабушке и дедушке. Все четверо играли во дворе дома. Около 16:45 бабушка позвала внуков попить компот.

Все пришли, кроме четырёхлетней внучки. Около 40 минут родные искали девочку. Самостоятельные поиски не дали результатов. Родные обратились в полицию.

В полиции отмечают, собака по кличке Ника служит в полиции с 2016 года. На её счету десятки найденных людей. Ко всему прочему, Ника помогла раскрыть несколько краж, грабежей и даже убийство.