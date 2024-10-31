Спрятаться не получилось: более 50 человек экстрадировали в Казахстан за год

Пятьдесят два преступника экстрадировали в Казахстан за минувший год, передает BaigeNews.kz.

Статистику на брифинге в Сенате озвучил заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев. Среди общеуголовных преступлений, которые совершили эти люди, ― в основном мошенничества и кражи.

"Есть особо тяжкие преступления. Работа у нас в этом налажена очень хорошо. В основном под экстрадицию попадают у нас те лица, которые находятся в ближнем зарубежье. Это страны СНГ, но есть при этом и дальнее зарубежье. Мы из Европы экстрадируем тоже на постоянной основе. У нас с ними работа выстроена по принципу взаимности", - рассказал Галымжан Койгелдиев.

Ранее в Сенате заместитель Генерального прокурора рассказал о ходе расследования дела об убийстве в Талгаре.