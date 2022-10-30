Спрятанный в автозапчастях мефедрон поставляли из Алматы в Астану

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские задержали преступную группу из четырёх человек.

Одновременно в Астане и Алматы прошла операция по задержанию преступной группы, занимавшаяся сбытом мефедрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В операции участвовали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления департамента полиции на транспорте с привлечением "Беркута".

"Группа состояла из четверых человек. При проверке было установлено, что злоумышленники транспортировали психотропные вещества из Алматы в Астану, спрятав в запасных частях от автомобилей. Их передавали через ничего не подозревающих частных извозчиков", — говорится в сообщении МВД.

В Алматы транспортные полицейские также нашли лабораторию в гараже, где преступники хранили более 26 наименований оборудования для изготовления психотропных веществ, 500 литров химического концентрата для приготовления наркотика, а также более килограмма готового психотропного зелья.