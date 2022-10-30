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Спрятанный в автозапчастях мефедрон поставляли из Алматы в Астану
Полицейские задержали преступную группу из четырёх человек.
Одновременно в Астане и Алматы прошла операция по задержанию преступной группы, занимавшаяся сбытом мефедрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
В операции участвовали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления департамента полиции на транспорте с привлечением "Беркута".
"Группа состояла из четверых человек. При проверке было установлено, что злоумышленники транспортировали психотропные вещества из Алматы в Астану, спрятав в запасных частях от автомобилей. Их передавали через ничего не подозревающих частных извозчиков", — говорится в сообщении МВД.
В Алматы транспортные полицейские также нашли лабораторию в гараже, где преступники хранили более 26 наименований оборудования для изготовления психотропных веществ, 500 литров химического концентрата для приготовления наркотика, а также более килограмма готового психотропного зелья.
"В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 297 УК РК. Задержанные дали признательные показания, все они водворены в изолятор временного содержания", — отметил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.
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