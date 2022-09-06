Спровоцирует ли новое пособие по уходу за ребёнком бэби-бум?

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Сентябрьское послание Токаева народу Казахстана активно обсуждается экспертами. Корреспондент BaigeNews.kz узнал мнение некоторых из них.

"Спровоцирует ли новое пособие по уходу за ребёнком, продлённое до полутора лет, значительный демографический рост?" — такой вопрос мы задали демографу, ведущему эксперту Центра региональных исследований Института экономических исследований Шынар Тулешовой.

"Срок в полтора года, я бы сказала, не является пороговым значением. Лучше было бы продлить выплаты пособия по уходу за ребёнком до трёх лет. Или хотя бы до двух. Почему? Потому что в целом иммунитет ребенка формируется с возрастом, и ребенок начинает адаптироваться к окружающему миру. Все это происходит только после двух лет. И детские сады принимают детей в основном с двух, иногда даже с трёх лет. Поэтому идеально было бы, если бы пособие оплачивали до трёх лет, потому что в три года ребенок завершает в своем развитии первую стадию от нуля до трёх лет полностью", — отметила она.

По ее мнению, с трёх лет у ребенка проявляется самостоятельность, и выплата этого пособия до этого возраста играла бы большую роль.

"Возможно, потихоньку мы к этому и придём. Что это может улучшить для женщин? Продление выплаты пособия даст женщине почувствовать финансовую самостоятельность. Обеспечить ребенка теми же подгузниками, тем же детским питанием. Это всё включается в пособие. Продлить выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет стало очень разумным решением — и, я надеюсь, этот срок будет увеличиваться. Это придаст женщине финансовую самостоятельность в вопросах обеспечения ребенка всем необходимым", — добавила она.

Также она отметила, что нехватка детсадов в Казахстане — еще одна больная тема.

"Президент в своем послании отметил проблему нехватки дошкольных учреждений, вопрос потенциала дошкольного учреждения. Но это касается как дошкольных учреждений, так и учреждений общего среднего образования в Республике. Почему? Это происходит из-за отсутствия механизма демографического прогнозирования. Сейчас идет демографический рост, рождаются дети. И необходимо обеспечить не только местами в учреждениях дошкольного образования, но и квалифицированными кадрами", — продолжила она.

По её словам, в 2020-21-е годы в Казахстане произошел бэби-бум.

"Увеличилось число рожениц, уровень рождаемости вырос. Особенно выросло число рождённых в западных и южных регионах республики. И до сих пор в Казахстане наблюдается нехватка педагогических кадров. Только когда есть необходимое количество кадров, только тогда можно будет переходить к качеству обеспечения ими", — считает демограф.

Однако, по её мнению, при открытии дошкольных учреждений необходимо обращать внимание на качество педагогических кадров.