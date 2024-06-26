Спровоцировавшую ДТП с автобусом в Алматы женщину задержали
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В Алматы задержали водителя легковушки, которая спровоцировала ДТП со смертельным исходом, передаёт BaigeNews.kz.
По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего на пересечении улиц Макатаева и Масанчи, возбуждено уголовное дело.
"Водитель, спровоцировавшая ДТП, задержана и водворена в изолятор временного содержания. В части определения скорости общественного транспорта, назначена экспертиза. Другие обстоятельства аварии устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Ранее сообщалось о том, что автобус вылетел на тротуар в Алматы. Один человек погиб, 25 пострадали.
22 человека доставлены в стационары города, у всех состояние оценивается как средней степени тяжести. Среди пострадавших трое подростков 14, 15 и 16 лет.
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