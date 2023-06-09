Спрос растёт: Женские вагоны запустят ещё по трём маршрутам в Казахстане

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Из-за роста спроса на женские вагоны в АО "НК "Қазақстан темір жолы" расширят географию их курсирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Такие вагоны будут включены в составы ещё трёх поездов № 3/4 "Астана – Алматы", № 33/34 "Алматы – Актобе" и № 71/72 "Астана – Шымкент", - говорится в сообщении КТЖ.

Отметим, что в пилотном режиме данная услуга была внедрена в 2021 году. Первыми оценить комфорт передвижения в женских вагонах смогли пассажиры поездов: №77/78 "Алматы – Мангистау" и №351/352 "Алматы - Усть-Каменогорск". С февраля 2022 года компания увеличила количество женских вагонов. Они начали курсировать в составе поездов № 37/38 "Мангистау – Семей", № 47/48 "Астана – Атырау" и № 45/46 "Павлодар — Туркестан".

В компании также сообщили, что с начала действия проекта опцию "женский вагон" выбрали порядка 154 тысяч пассажиров.