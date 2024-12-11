По данным Бюро нацстатистики, количество сделок в ноябре на 0,7 % больше, чем в октябре, передаёт BaigeNews.kz. За год количество сделок увеличилось на 24,3 %.

За месяц в Казахстане заключили 39 421 договор купли-продажи недвижимости.

Наибольший рост сделок в ноябре зафиксирован в Павлодарской (+18,5 %); Туркестанской (+15,9 %); Алматинской (+15,2 %) областях.

Самый заметный спад в ноябре произошёл в области Абай, здесь количество сделок за месяц снизилось сразу на 20%. Большая часть сделок приходится на квартиры — 31 256, остальные 8 165 — на дома.

Если брать статистику сделок только по квартирам, то за месяц спрос на них вырос на 2,6%: в ноябре продали и купили на 803 квартиры больше, чем в октябре.

Частных домов купили, наоборот, на 6% меньше, чем месяцем ранее.

Лидером остаётся Алматы — 7 533 сделки за месяц. Это 19,1% от общего числа по РК. На втором месте — Астана: 6 968 сделок, или 17,7%.

Меньше всего сделок приходится на область Улытау: жильё здесь купили всего 491 раз за месяц. Это 1,2% от общего количества.

Больше 79% зарегистрированных сделок приходится на квартиры.

Самый популярный формат — 2-комнатные квартиры. Их сейчас покупают чаще всего.

В ноябре 2024 года в Казахстане продали и купили: 2-комнатных — 11 881; 1-комнатных — 11 801; 3-комнатных квартир и домов — 6 241.

Лидер по количеству купли-продажи индивидуальных домов — Алматинская область (1 022 сделки). В Алматы по частным домам за ноябрь заключили 553 сделки, в Шымкенте — 367, в Астане — 115.

К слову, по сравнению с ноябрём 2023 года общее количество сделок увеличилось на 24,3%.

Максимальный рост сделок за год — в ЗКО (+56,7%), Шымкенте (+47%) и Павлодарской области (+45%).