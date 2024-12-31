В 2024 году в Казахстане наблюдается заметный рост спроса на приобретение жилья. Так, по итогам января-ноября текущего года количество сделок купли-продажи жилья достигло 382,9 тысяч - на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Из общего количества 85,2 тыс. сделок (плюс 1,1% за год) было проведено по индивидуальным домам, 297,7 тыс. (плюс 19,8%) - по квартирам в многоквартирных домах.

В региональном разрезе наибольший спрос ожидаемо наблюдается в двух мегаполисах страны - Алматы и Астане. Так, в Южной столице количество сделок купли-продажи жилья составило 74,9 тыс., в Астане - 67 тыс.

В топ-5 по наибольшему количеству сделок также вошли Карагандинская (30 тыс.), Алматинская (20,7 тыс.) и Мангистауская (19 тыс.) области.

Тем временем наибольший рост количества сделок купли-продажи жилья был зарегистрирован в Западно-Казахстанской области (плюс 42,3% за год), Алматы (плюс 27,8%), Шымкенте (плюс 24,9%), Алматинской области (плюс 21,5%) и Астане (плюс 20,7%).

Стоит отметить, что граждане приобретают жильё не только для того, чтобы обеспечить себя крышей над головой, но и в виде инвестиций. Иногда эти две цели совмещают. Жилая недвижимость традиционно является одной из самых популярных и надёжных долгосрочных инвестиций, особенно в Казахстане.

Выгоду инвестиций в недвижимость нужно рассматривать в многолетней динамике, с учётом того, что это долгосрочные вложения. Так, к примеру, согласно данным Бюро национальной статистики РК, в ноябре текущего года цены на первичное жильё увеличились на 43,2% по сравнению с декабрём 2020-го. На вторичном рынке жильё подорожало на 50,2%.

Кроме того, на примере трёх мегаполисов страны можно сказать, что цены на жильё в долгосрочной динамике только растут, причём достаточно высокими темпами. Более детально в инфографике ниже мы показали пример роста цен в Алматы, Астане и Шымкенте на основе данных Кrisha.kz.