Спрос на жильё резко вырос в Казахстане
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В Казахстане резко вырос спрос на жильё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.
Так, в июле 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 40 099, из них 9 126 по индивидуальным домам и 30 973 по квартирам в многоквартирных домах.
По сравнению с июнем 2024 года количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 21,7%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (7 091) и Астана (6 843), Карагандинская область (3 208).
"В июле 2024 года наблюдается рост сделок во всех регионах страны, за исключением Западно-Казахстанской области, где количество сделок уменьшилось на 5%. Наибольший рост сделок зарегистрирован в городе Астана (+42,2%), Алматинской области (+33,8%) и области Улытау (+33,6%)", – отмечается в пресс-релизе.
По сравнению с июнем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 24,5% (на 6 088 сделок).
Бюро нацстатистики
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