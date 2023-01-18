Спрос на работников в Казахстане превысил предложение втрое

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В Казахстане потребность в кадрах в три раза превысила предложение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты.

В декабре 2022 года на Электронной бирже труда размещено 106,1 тысячи вакансий и 36,6 тысячи резюме. По сравнению с ноябрём спрос увеличился на 16 процентов, а предложение уменьшилось на 27 процентов. При этом в сравнении с 2021 годом возросло количество вакансий (+16 процентов) и количество резюме (+73 процента). В разрезе отраслей наибольшая потребность в кадрах зафиксирована в сельском хозяйстве (13,3 тысячи вакансий), предоставлении прочих видов услуг (10,3 тысячи вакансий) и среднем образовании (9,8 тысячи вакансий).

"Количество вакансий возросло в большинстве регионов. Так, за месяц в Туркестанской области прирост вакансий составил 170 процентов, до 15,3 тысячи, а в Алматинской области – 105 процентов, до 10,6 тысячи. При этом в четырёх регионах (Туркестанской и Алматинской областях, городах Астана и Алматы) было размещено 44 процента от всех вакансий за месяц", — проинформировала управляющий директор АО "Центр развития трудовых ресурсов" Александра Молчановская.

В декабре во всех регионах, кроме столицы, снизилась активность соискателей. Количество резюме уменьшилось в Алматинской (-48 прцентов), Карагандинской (-47 процентов), Восточно-Казахстанской (-45 процентов) и Туркестанской областях (-45 процентов). При этом Туркестанская область (3,3 тысячи), наряду с городами Алматы (3,4 тысячи) и Астана (5,7 тысячи) продолжили лидировать по числу опубликованных резюме.

"В декабре высокий спрос наблюдался в отношении квалифицированных работников — 55 процентов или 58,7 тысячи вакансий требовали наличие у соискателей профессиональной квалификации. Однако данный показатель всё же ниже, чем в предыдущем месяце, когда потребность составляла 69 процентов или 63,2 тысячи вакансий. При этом на 69 процентов или 19,3 тысячи был отмечен рост спроса на неквалифицированный труд", — рассказала Александра Молчановская.

По её словам, с высокой нехваткой специалистов столкнулись несколько регионов, в числе которых Туркестанская (15,3 тысячи вакансий и 3,3 тысячи резюме), Алматинская (10,6 тысячи вакансий и 1,6 тысячи резюме) и Карагандинская области (семь тысяч вакансий и 1,1 тысячи резюме), а также Алматы (10,3 тысячи вакансий и 3,4 тысячи резюме).

Среди квалифицированных работников в декабре высоким спросом пользовались агенты по недвижимости (2,9 тысячи вакансий), социальные работники (1,3 тысячи вакансий), охранники (1,2 тысячи вакансий), санитары (1,2 тысячи вакансий), повара (1,1 тысячи вакансий), а также воспитатели и их помощники – 1,1 тысячи и 851 вакансия соответственно. Среди соискателей в поиске были в основном водители автомобилей, продавцы, бухгалтеры и юристы.

"Несмотря на общее превалирование спроса над предложением, в декабре в заметном избытке оказались вахтёры (268 вакансий и 561 резюме), HR бизнес-партнёры (22 вакансии и 153 резюме) и учителя физкультуры (106 вакансий и 231 резюме)", — поделилась Александра Молчановская.

Активность соискателей также различалась в разрезе гендера по регионам. Так, если в Западно-Казахстанской (69 процентов), Атырауской (65 процентов), Улытау (62 процентов) и Актюбинской областях (61 процент) чаще размещали своё резюме именно мужчины, то относительно большое количество соискателей из числа женщин наблюдалось в мегаполисах, где превалирует сфера услуг — Шымкент (59 процентов), Астана (53 процента), а также в областях Абай (56 процентов) и Алматинской (53 процента).

Почти треть размещённых резюме принадлежала молодежи от 16 до 28 лет (10,8 тысячи резюме), 42 процента (15,5 тысячи резюме) — соискателям среднего возраста или (до 44 лет). Только девять процентов (3,3 тысячи резюме) всех резюме были от лиц предпенсионного возраста.

Согласно данным ЭБТ, в декабре наибольшую заработную плату ожидали генеральные директора (2,8 миллиона тенге), комплектовщики товаров (2,4 миллиона тенге), монтажники окон (1,8 миллиона тенге), в то время как со стороны работодателей высокие оклады предлагались начальникам цехов в сфере промышленности (832 тысячи тенге), главным технологам (700 тысяч тенге), руководителям технической сферы (650 тысячи тенге) и промышленным альпинистам (650 тысяч тенге).

Таким образом, декабрь отметился повышенной потребностью в кадрах при достаточно низком предложении как в разрезе регионов, так и профессий.