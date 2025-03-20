По прогнозам экспертов, в ближашие 6 лет спрос на специалистов, имеющих рабочие профессии, составит более 400 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz.

Министерством труда и социальной защиты населения совместно с государственными органами и акиматами реализуется комплексный План мероприятий по проведению Года рабочих профессий. В рамках этой работы проводятся ярмарки вакансий, совершенствуются профессиональные стандарты, усиливается взаимодействие с работодателями. Эти меры позволят обеспечить рынок труда квалифицированными кадрами и повысить социально-экономическое благополучие граждан.

"Совокупный спрос на кадры в ближайшие 6 лет оценивается в количестве 1,6 млн человек, из которых на работников с профтехобразованием будет приходится около 900 тыс., более 400 тыс. человек – на специалистов, имеющих рабочие профессии. Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения", – проинформировал директор Департамента занятости населения Азиз Ибрагимов.

Наибольший спрос в сфере строительства ожидается на такие профессии, как: штукатуры – 9 758 чел., прорабы строительных бригад – 9 477 чел., сварщики – 7 229 чел.; в сфере сельского сельского хозяйства: фермеры – 10 695 чел., трактористы – 7 141 чел., рабочие по разведению КРС – 4 940 чел.; в обрабатывающей промышленности: сварщики – 3342 чел., швеи и реставраторы одежды – 2606 чел., слесари промышленного оборудования –2367 чел., сантехники и трубопроводчики – 2051 чел.; в здравоохранении: средний медицинский персонал – 24 614 чел., водители скорой помощи – 4 604 чел.), фельдшеры – 4 536 чел.

На базе платформы "Мансап компасы" будет проведена профориентационная работа с охватом 100 тыс. старшеклассников. В настоящее время ведутся работы по внедрению на этой платформе функционала по профдиагностике, запуск которого запланирован на апрель месяц текущего года.

"В рамках проекта "Молодежная практика" запланировано привлечение не менее 35 тыс. наставников для подготовки молодых специалистов, а также профессиональное обучение на рабочем месте с наставником. По состоянию на 1 марта 2025 года на молодежную практику было направлено 3,2 тыс. человек. По данным местных исполнительных органов, за участниками молодежной практики были закреплены 2 645 наставников", – добавил Азиз Ибрагимов.

На сегодняшний день онлайн-обучением на платформе Skills Enbek охвачено 9 827 человек из числа школьников и студентов ТиПО.

В течение года не менее 500 тыс. школьников и студентов ТиПО будут охвачены обучением навыкам поиска работы и трудоустройства с использованием единой цифровой платформы "Электронная биржа труда". Запланировано трудоустроить 1 тыс. лучших выпускников ТиПО в ведущие компании страны.

Кроме того, организуется профессиональное обучение безработных на рабочем месте у работодателя с продолжительностью не более 6 месяцев.

С февраля во всех регионах старны ярмарки вакансий проводятся с акцентом на рабочие профессии. В столице такая ярмарка проходила в рамках фестиваля "Город рабочих профессий" и продлилась неделю.