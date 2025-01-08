Спрос на рабочие кадры в ближайшие годы составит более 1, 5 млн человек в Казахстане
Потребность на таких специалистов будет только возрастать.
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В Казахстане в ближайшие шесть лет спрос на рабочие кадры составит 1,6 млн человек, сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает BaigeNews.kz.
"Наши прогнозы, разработанные на базе актуарных моделей, показывают, что в ближайшие годы потребность в рабочих кадрах будет только нарастать.
Совокупный спрос на кадры в ближайшие шесть лет оценивается в 1,6 млн человек, из которых на работников с профтехобразованием будет приходиться более половины и порядка 400 тысяч человек из них представляют собой именно рабочие профессии", - сказала Дуйсенова на заседании правительства.
По ее словам, рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях транспорта, торговли, промышленности и сельского хозяйства.
Тамара Дуйсенова также отметила, что рабочие профессии остаются основой казахстанского рынка труда. У более половины всех работающих казахстанцев (52%) профессиональное или техническое образование. 2,3 миллиона человек заняты по более чем двух тысячам рабочим профессиям.
Высокий спрос на таких специалистов связан с большим количеством вакансий, число которых в прошлом году составило более 270 тысяч, уточнила вице-премьер.
Ранее сообщалось, что подушевое финансирование увеличат в казахстанских колледжах.
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