В Казахстане в ближайшие шесть лет спрос на рабочие кадры составит 1,6 млн человек, сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает BaigeNews.kz.

"Наши прогнозы, разработанные на базе актуарных моделей, показывают, что в ближайшие годы потребность в рабочих кадрах будет только нарастать. Совокупный спрос на кадры в ближайшие шесть лет оценивается в 1,6 млн человек, из которых на работников с профтехобразованием будет приходиться более половины и порядка 400 тысяч человек из них представляют собой именно рабочие профессии", - сказала Дуйсенова на заседании правительства.

По ее словам, рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях транспорта, торговли, промышленности и сельского хозяйства.

Тамара Дуйсенова также отметила, что рабочие профессии остаются основой казахстанского рынка труда. У более половины всех работающих казахстанцев (52%) профессиональное или техническое образование. 2,3 миллиона человек заняты по более чем двух тысячам рабочим профессиям.

Высокий спрос на таких специалистов связан с большим количеством вакансий, число которых в прошлом году составило более 270 тысяч, уточнила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что подушевое финансирование увеличат в казахстанских колледжах.