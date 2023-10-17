Спрос на казахстанскую кукурузу растёт на мировых рынках
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане в текущем году площадь кукурузных посевов выросла на 8 тысяч гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Как отмечают фермеры Алматинской области, спрос на казахстанскую кукурузу растёт на мировых рынках.
Продукт продают и в обработанном виде, и в качестве сырья. Сорт "Золотой" экспортируют в страны Центральной Азии. В этом году площадь кукурузных посевов выросла на 8 тысяч гектаров.
"Внедряем инновационные технологии. Они позволяют наблюдать за посевом из космоса. Таким образом, можно определять уровень влажности почвы и время посева, количество минеральных удобрений", - сказал исполнительный директор хозяйства Ермек Оскенбаев.
По словам доктора сельскохозяйственных наук Лазера Коича, гибриды отечественного производства можно вырастить в Европе с большим успехом.
"Здесь обычно производится до двух тысяч тонн семян кукурузы. На этот год, я думаю, мы приблизительно получим такой же результат. Но последние два-три года не были очень приятны, и получали чуть-чуть меньше, чем две тысячи. Сейчас стараемся увеличить производство и продажу. Наши гибриды отсюда можно в Европе вырастить с большим успехом", - отметил он.