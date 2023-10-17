В Казахстане в текущем году площадь кукурузных посевов выросла на 8 тысяч гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как отмечают фермеры Алматинской области, спрос на казахстанскую кукурузу растёт на мировых рынках.

Продукт продают и в обработанном виде, и в качестве сырья. Сорт "Золотой" экспортируют в страны Центральной Азии. В этом году площадь кукурузных посевов выросла на 8 тысяч гектаров.

"Внедряем инновационные технологии. Они позволяют наблюдать за посевом из космоса. Таким образом, можно определять уровень влажности почвы и время посева, количество минеральных удобрений", - сказал исполнительный директор хозяйства Ермек Оскенбаев.

По словам доктора сельскохозяйственных наук Лазера Коича, гибриды отечественного производства можно вырастить в Европе с большим успехом.