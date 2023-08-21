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Спрос на казахоязычный контент в СМИ растёт — глава МИОР

Сегодня, 22:26
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 22:26
Сегодня, 22:26
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали высказался касательно увеличения казахоязычного контента в отечественных СМИ, передаёт BaigeNews.kz

"Мы наблюдаем, в особенности в государственных СМИ, что востребованность казахского языка растёт, в том числе на сериалы и прочий контент. Например, за год около 100 видов аудиовизуальной продукции продано за рубеж. Мы наблюдаем большую востребованность продукции на казахском языке за рубежом, в том числе среди соседних стран", — сказал министр в интервью на YouTube-проекте "Өзекті". 

Он отметил, что известные международные компании Nickelodeon и TG увеличили контент на казахском языке. Социальные сети TikTok, Meta и Instagram начали переводить свой интерфейс на казахский язык, что предусмотрено недавно утверждённым в Казахстане законом об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. 

"После того, как этот закон вступит в силу, мы будем требовать казахский интерфейс, модерацию и монетизацию контента на казахском языке от соцсетей. И это по сути означает расширение сферы применения казахского языка. Кроме того, в проекте закона о масс-медиа в связи демографическими условиями предусмотрена 70% на 30% доля вещания в СМИ на казахском языке. Сейчас эта норма составляет 50% на 50%", — сказал глава МИОР.

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