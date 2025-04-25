В марте 2025 года в обменных пунктах Казахстана зафиксировано резкое снижение спроса на иностранную валюту. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным банком, передаёт BaigeNews.kz.

Американская валюта потеряла популярность особенно заметно. Чистый спрос на доллары составил всего 73,9 млрд тенге, что на 58% меньше, чем в феврале, и на 53% ниже, чем в марте прошлого года. Подобно низкий показатель наблюдался лишь в апреле 2023 года, а с учетом инфляции — в июне 2022-го. Спад интереса к доллару произошел на фоне укрепления тенге: в марте средний курс составил 498 тенге за доллар, тогда как в феврале — 506 тенге.

Евро также утратил позиции. Чистый спрос сократился на 65% по сравнению с февралем и на 39% — в годовом выражении, до 11,6 млрд тенге. Однако в этом случае говорить о рекордных минимумах рано — схожие показатели фиксировались в августе и сентябре 2024 года. Курс европейской валюты, между тем, вырос: в марте он составил 536,6 тенге за евро, что на 1,9% выше, чем в феврале.

Самой непопулярной валютой продолжает оставаться российский рубль. Казахстанцы сдают его активнее, чем покупают, уже четвертый месяц подряд. В марте отрицательный чистый спрос составил 18,9 млрд тенге, что стало антирекордом как минимум с 2020 года. Это произошло несмотря на рост курса рубля — в марте он поднялся на 5,9%, до 5,79 тенге.

Таким образом, в марте казахстанцы заметно охладели к валютным операциям, предпочитая сохранять сбережения в тенге. Причиной может быть как стабилизация на валютном рынке, так и изменение ожиданий населения.