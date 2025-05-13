Спрос из Узбекистана повлиял на цену картофеля в Казахстане — МСХ
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Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве рассказал о приниаемых мерах по стабилизации цен на картофель, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Я думаю, отечественных производителей поддерживают, потому что продукция наша действительно качественная. Особенно в последние годы, когда было полное финансирование со стороны государства. Фермеры начали соблюдать новые технологии и получать качественный урожай", - отметил министр.
Он рассказал, что в прошлом году в Казахстане было собрано 2,6 миллиона тонн картофеля при внутренней потребности в 2 миллиона тонн. Однако из-за высокого спроса со стороны Узбекистана, которому требуется около 450 тысяч тонн, значительная часть урожая ушла на экспорт.
"За последние 10 лет мы экспортировали порядка 600 тысяч тонн. Именно из-за этого возник ажиотаж, и цена на картофель немного поднялась", - отметил Сапаров
По словам министра, в этом году объемы производства картофеля будут увеличены в организованных хозяйствах, что позволит стабилизировать цены.
Также планируется нарастить производство и других овощей.
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