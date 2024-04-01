Спрос будет жесткий – Токаев раскритиковал работу правительства в период паводков
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В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. Правительству поручено принять оперативное решение по этому вопросу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Еще раз повторяю: все должностные лица должны нести прямую ответственность за предотвращение наводнений. Мною уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом. В результате нашим гражданам причинен большой материальный ущерб, они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию. Конечно, государство примет меры по обеспечению компенсации потерь.
Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями. Но финансовые и политические потери более чем значительные. Это тоже надо учитывать. Поэтому работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий", – сказал президент.
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Глава государства поручил правительству не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших регионах.
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