Спрос будет жесткий - Смаилов о проблемах исполнения нацпроектов

Спрос администраторов бюджетных программ будет жесткий, заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

Смаилов сообщил о том, что по некоторым национальным проектам сохранились проблемы со своевременным исполнением.

К примеру, по проекту "Комфортная школа" финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме. А освоено всего 38 процентов, сообщил Смаилов. Аналогичное отставание есть и от заданных целей, и по проекту "Модернизация сельского здравоохранения". Не завершено проектирование по 227 объектам. На начало текущего года не сданы в эксплуатацию 17 процентов объектов.

"Хочу напомнить, что каждый бюджетный тенге изыскивался в условиях нехватки средств. Мне, находившемся на посту премьер-министра в тот период, как никому это известно. Была проведена серьезная работа по альтернативным источникам финансирования. Все это для того, чтобы приоритетные задачи были обеспечены ресурсами в полном объеме. Были сняты бюрократические барьеры, созданы все условия для своевременного запуска нацпроектов. Поэтому уже в качестве главы Высшей аудиторской палаты хочу заверить: спрос с нерадивых администраторов бюджетных программ будет жесткий и беспристрастный", - сказал Смаилов.

По его словам, в этом году по предложению депутатов Высшая аудиторская палата продолжила рассматривать расходование государственных ресурсов через призму достигнутых эффектов. Почти половину из запланированных макроиндикаторов не представляется возможным оценить по причине позднего формирования статистики, уточнил Смаилов.