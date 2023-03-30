Справки о пенсионке и социальных выплатах: новые госуслуги через Kaspi.kz

Почти 10 миллионов казахстанцев посещают раздел "Госуслуги" в суперприложении Kaspi.kz

В приложении Kaspi.kz в разделе "Цифровые документы" теперь можно получить справки:

О пенсионных отчислениях;

О выплатах пенсий и пособий;

О социальных отчислениях.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

"Мы продолжаем помогать государству делать доступ к государственным услугам еще более простым и удобным для казахстанцев. Теперь наши любимые клиенты могут получить онлайн прямо в суперприложении Kaspi.kz информацию о своих пенсионных отчислениях в ЕНПФ, о социальных выплатах, пособиях и пенсиях. Это результат совместной работы Министерства труда, Министерства цифровизации, АО "НИТ" и нашей команды. Мы благодарны государственным органам за успешное сотрудничество во благо казахстанцев и постараемся дальше радовать наших любимых клиентов новыми инновационными сервисами".

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов:

"Работа по расширению доступности услуг, в том числе по их выводу на приложения банков второго уровня, ведется на постоянной основе. Так, на начало года уже было реализовано 6 услуг социально-трудовой сферы, которые предоставлялись через их приложения. Теперь же появилась возможность выдавать справку о получаемых пособиях, пенсионных и социальных выплатах. У населения высокая востребованность в этой информации - более 200 тыс. человек в прошлом году получили сведения по выплатам".

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

"Мы совместно с заинтересованными госорганами проводим работу по выводу популярных госуслуг на платформы и приложения банков второго уровня. Сегодня уже более 15 госуслуг доступны в банковских приложениях, в том числе перерегистрация автотранспорта, регистрация ИП, назначение пособий по уходу и рождению ребенка и т.д. Также через платформы банков можно воспользоваться цифровыми документами. Все это повышает доступность госуслуг и позволяет гражданам получать государственные услуги здесь и сейчас".

Раздел "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz ежегодно посещают почти 10 млн казахстанцев. Прямо на экране смартфона можно зарегистрировать ИП, получить водительские права, перерегистрировать авто, оформить свидетельство о рождении ребенка, получить пособия на детей и другие государственные услуги онлайн легко и просто.