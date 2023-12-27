Справки больше не нужны: Информация об образовании детей появилась в eGov mobile

Новый цифровой документ "Сведения об образовании" внедрили в мобильном приложении Egov Mobile. Воспользоваться услугой можно со смартфона, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация об образовании ребёнка теперь доступна в виде цифрового документа в мобильном приложении eGov mobile и может быть использована вместо справки с места учёбы. Вам больше не нужно обращаться в школу, садик или колледж за справкой и ожидать её готовности. В сведениях об образовании отображается ФИО, ИИН, дата рождения, данные об организации образования, возрастная группа и наименование группы для детского сада, класс и литера для школы, код группы для колледжа", - сообщили в АО "Национальные информационные технологии".

Цифровые данные об образовании ребёнка могут пригодиться родителям при оформлении школьных транспортных карт и других услуг.

Для того, чтобы найти цифровой документ "Сведения об образовании" необходимо:

Авторизоваться в приложении, на главной странице нажать на "Цифровые документы"; Обновить список документов, и цифровой документ будет доступен для просмотра.

Владелец цифрового документа может открыть к нему доступ с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ, убедиться в его подлинности.