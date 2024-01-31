Справил нужду в подъезде: хулигана арестовали в Астане

В Астане продолжается акция "Стоп, вандал", в рамках которой задержали очередного хулигана. Парень справил нужду прямо в подъезде жилого дома, его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Полицейские уже установили личность хулигана. Им оказался 20-летний житель столицы. На него составили административные протоколы за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

Решением суда хулигана арестовали на 15 суток.

За прошлый год сотрудники полиции столицы выявили более ста фактов вандализма.