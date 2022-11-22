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Справедливыми, прозрачными и обнадёживающими назвала выборы в Казахстане эксперт
Заведующая кафедрой АНК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва Наталья Калашникова поделилась мнением о прошедших выборах президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Выборы в Казахстане – это исторический момент в политической истории нашей страны. Это отмечают как отечественные эксперты, так и международные наблюдатели. Тот факт, что за действующего президента Касым-Жомарта Токаева было отдано более 80% голосов, говорит о высоком доверии к нему со стороны казахстанцев", - говорит Наталья Калашникова.
В знаменательный для всей страны день Наталья Калашникова побывала на трёх избирательных участках.
"Следует также подчеркнуть, и это наблюдали наблюдатели и я сама была этому свидетелем, что нынешние выборы были очень спокойными и организованными на высоком уровне. Люди шли на избирательные участки целыми семьями, было много молодёжи. Впервые я видела на избирательных участках экипированных волонтёров и, конечно, на каждом избирательном участке были свои наблюдатели. В соответствии с конституционным законом "О выборах" кандидатам дано право определять своих наблюдателей и направлять их на участки", - добавила эксперт.
По мнению эксперта, прошедшим в стране выборам президента можно дать три основных определения.
"Они были прозрачными, справедливыми и внушающими надежду на позитивные изменения и развитие Казахстана. Почему мы называем выборы историческими? Потому что прошли они в сложный период, когда были проведены конституционные реформы, различные изменения в социально-экономическом и политическом устройстве нашей страны. Вместе с тем, Казахстан, имеющий свой авторитет на международном уровне, продолжает уверенно двигаться вперёд. В стране немало вопросов, которые требуют решения. Решать их нужно цивилизованно, в законном порядке с тем, чтобы они улучшили благосостояние всех казахстанцев", - добавила Наталья Калашникова.
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