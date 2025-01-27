В Алматы суд вынес приговор экс-депутату маслихата Алматы, бизнесмену Кайрату Кудайбергену по делу о январских событиях 2022 года. Его признали виновным в организации и участии в массовых беспорядках, и приговорили к 8 годам заключения, передаёт BaigeNews.kz

Сообщалось, Дикого Армана задержали 7 января 2022 года, Кайрата Кудайбергена – двумя с половиной месяцами позже.

Напомним, 7 января 2022 года шесть членов ОПГ во главе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны во время спецоперации ДП Алматы по подозрению в организации массовых беспорядков. В Генпрокуратуре позднее заявили, что группировка Дикого Армана избивала мирных жителей, отобрала оружие у полицейского.

Подробнее о личности Джумагельдиева можно прочитать здесь. О фактах, слухах и домыслах, окружающих Армана Джумагельдиева, можно прочитать по ссылке.