Способы завязывать узлы и инструкцию по перерождению искала покончившая с собой школьница

В начале октября в одном из сёл Аршалынского района Акмолинской области обнаружили тело 14-летней девочки, покончившей жизнь самоубийством. Прокуроры выяснили, что незадолго до смерти искала подросток в Интернете, передаёт BaigeNews.kz.

По данным прокуратуры региона, несовершеннолетняя А. просматривала в Сети материал о шести способах завязывать простые узлы и Манхву – инструкцию по перерождению.

Манхва – популярный южнокорейский комикс, который отражает корейскую культуру, традиции и образ мышления.

"Связь между манхвой и реинкарнацией заключается в том, что эта концепция предоставляет возможность персонажам возродиться в новом теле, в параллельном мире или заново прожить свою жизнь в прошлом. Персонаж манхвы Who Made Me a Princess реинкарнирует в тело принцессы из романа и пытается изменить свою судьбу, чтобы избежать трагического конца. Эксперты выясняют возможное влияние теории 25-го кадра на поведение человека, которое заставляет выполнять какие-либо действия. В связи с наличием признаков пропаганды самоубийства, 8 октября прокуратурой Аршалынского района начато досудебное расследование по статье 313-1 Уголовного кодекса - сообщил прокурор Акмолинской области Руфат Куттуков.

Расследование уголовного дела поручено специальному прокурору, ход следствия взят на контроль.

Прокуроры просят родителей и опекунов контролировать использование детьми гаджетов, проверяя тематику запросов.