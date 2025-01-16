На прошлой неделе внимание казахстанцев привлекло видео с экзорцизмом, проведенным над пятилетней девочкой в Атырау. Обряд сопровождался связыванием рук девочки, чем напугал пользователей сети и вновь поднял вопрос, о том, почему казахстанцы до сих пор прибегают к услугам джинологов, и всевозможных магов и целителей. ДУМК на этот счет имеет свою позицию, которую они озвучили корреспонденту BaigeNews.kz.

С точки зрения религии

В ответе на запрос редакции в отделе шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана подчеркнули, что целители могут использовать лишь те методы, которые соответствуют принципам шариата и доказали свою эффективность в медицине. В то же время, использование магии и заклинаний строго запрещено.

"Среди ученых продолжаются споры относительно природы джиннов и их возможного влияния на людей. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что джинны могут действительно вселяться в человеческое тело, в то время как другие считают это невозможным. Что касается методов лечения одержимости демоном, ученые выделяют две основные категории. Первый метод подразумевает использование магии или непосредственного взаимодействия с духами, которое не находит одобрения у большинства исследователей. Второй же метод, основанный на исцелении с помощью аятов и молитв из Корана, считается допустимым и соответствующим шариату", - прокомментировали в ДУМК.

Представители ДУМК не уточнили, каким образом проводился экзорцизм в случае с пятилетней девочкой в Атырау, однако подчеркнули, что любые обращения к джиннам недопустимы, а помощь нужно искать только у квалифицированных имамов и ученых.

С точки зрения медицины

В Минздраве сообщили, что целительство не относится к медицинской деятельности, а проведение сеансов целительства с привлечением двух и более лиц запрещается.

Также в ведомстве напомнили, какие виды традиционной медицины подлежат лицензированию. Это - гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения. Проводить эти манипуляции могут лица с медицинским образованием, имеющие сертификат специалиста в области здравоохранения и лицензию в соответствии с законом.

Между тем джинологи, называющие себя рухия и духовными целителями, активно предлагают свои услуги в социальных сетях Instagram и TikTok. Они ездят по всем городам Казахстана, где принимают пациентов. Записываться на прием просят через своих региональных администраторов. Цены за один прием начинаются с 10 тысяч тенге. При этом за извлечение джина придется доплатить 20 тысяч тенге.