Спортсмены Ризабек Айтмухан и Асу Алмабаев вернулись на Родину после триумфа

В аэропорту Алматы встретили чемпиона мира по вольной борьбе в трёх весовых категориях Ризабека Айтмухана и Асу Алмабаева – бойца смешанных единоборств, выступающего в сильнейшей лиге мира UFC, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Ризабек Айтмухан на молодёжном чемпионате мира среди борцов до 23 лет выиграл золотую медаль, что принесло ему уникальное достижение: он теперь является чемпионом мира в трёх возрастных категориях – до 20, до 23 лет и среди взрослых. Причём взрослое мировое первенство он выиграл в весе до 92 кг (неолимпийская весовая категория), а оба молодёжных чемпионата мира – в весе до 97 кг, который представлен на Олимпийских играх.

Асу Алмабаев 19 октября провёл свой четвёртый бой в UFC, выиграв по единогласному решению судей у Матеуса Николау – соперника, находившегося на тот момент выше него в рейтинге. После этой победы Алмабаев занял седьмое место в рейтинге UFC и стал одним из претендентов на бой за титул чемпиона UFC.

Несмотря на морозное утро, встретить героев спорта Казахстана пришли многочисленные болельщики, а также военнослужащие Национальной гвардии, представители спортивного клуба "Динамо". Особую торжественную атмосферу создал духовой оркестр, игравший патриотические мелодии.

Среди встречавших был известный специалист, тренер команды DAR Team и сборной Алматы по вольной борьбе Эдуард Базров. Ранее он тренировал Ризабека Айтмухана, сейчас же является одним из наставников Асу Алмабаева. Специалист отметил, что спортсмены продолжают достойно представлять Казахстан на международных соревнованиях, своими победами гордо поднимая флаг страны на крупнейших международных соревнованиях.

"На молодёжном чемпионате мира, прошедшем в Албании, порадовал страну Ризабек Айтмухан. Хотел бы отметить, что вольная борьба динамично развивается в Казахстане. С Ризабеком я не работаю с декабря 2023 года, но у меня есть ученики очень хорошие, с ними работаю с малых лет. Есть хорошее поколение, есть хорошие тренера, есть условия, поэтому надо работать. И если сравнивать то, что было 7-8 лет назад и что есть сейчас, то нынче уже намного конкурентоспособнее стали наши борцы. К Олимпиаде-2028 мы подойдём так, что вы услышите новые имена в вольной борьбе", – заверил Эдуард Базров.

Он высоко оценил перспективы Асу Алмабаева в UFC.

"Самое главное – есть победа, это четвёртый выигрыш Асу в самой лучшей, самой сильной в мире организации смешанных единоборств. Но, конечно же, есть над чем работать, потому что соперники уже нам показывают наши недостатки, оппозиция у Алмабаева стала сильнее намного. Мы будем работать очень серьёзно при подготовке к следующему сопернику над грэпплингом, а над ударкой сейчас хорошо поработали, это было видно в бою, так как Асу соперника отправил в нокдаун", – отметил Эдуард Базров.

По его словам, вполне вероятно, что UFC даст Асу Алмабаеву шанс побиться за титул чемпиона уже в ближайших боях. Но спешить с датами бойцу не стоит, считает тренер.

"Всё зависит от того, как решит организация UFC. Асу готов к чемпионскому бою, просто надо настроиться хорошо. Также есть нюанс – он сделал четыре боя в этом году, это много тоже: постоянно нужно тренироваться, постоянно гонять вес, он в Америку четыре раза за год ездил, приходилось часто менять климатические и часовые пояса. Он сделал хороший старт в UFC, ни от одного боя не отказался, хотя были у нас и микротравмы, и серьёзные травмы, он и болел. Вот даже сейчас перед этим боем с Николау тоже очень серьёзно заболел, практически на антибиотиках улетел в США… Поэтому четыре боя, четыре победы – это очень значимое достижение для нашей команды и страны. Мы будем стараться, чтобы Асу уже в следующем году привёз в Казахстан пояс", – сказал Эдуард Базров.

Что касается самих спортсменов, то и Ризабек, и Асу были очень уставшими с дороги – добираться до Алматы им нужно было с пересадками.

Ризабек Айтмухан дал небольшой комментарий по итогам сезона: "Я хочу сказать спасибо всем казахстанцам, которые поддерживали меня, я всё это чувствовал и хотел одержать победу, чтобы оправдать надежды. Сделал от себя всё возможное, а дальше Всевышний расположил так, как как должно было быть мне предписано".

97 кг – это олимпийская весовая категорию, и Ризабек заверил, что не планирует спускаться в более лёгкую неолимпийскую или подниматься в более тяжёлую.

"Я буду выступать в весе до 97 кг, главная цель остаётся прежней – медаль Олимпийских игр. Мы будем работать, на этом не останавливаемся, небольшую передышку возьмём и после начнём подготовку. Очень много впереди стартов-чемпионатов мира, Олимпийские игры, чемпионаты Азии, чемпионат Казахстана, поэтому не расслабляемся и работаем дальше", – сказал Ризабек Айтмухан.

Отметим, что Ризабек планировал выступить в весе до 97 кг уже на Олимпиаде-2024 в Париже, но проиграл схватку за место в составе нынешнему лидеру в данном весе Алишеру Ергали. Сейчас Айтмухан уже не печалится по этому поводу и намерен одержать победы уже в рамках цикла к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.

"С момента проигрыша Алишеру можно сказать год прошёл, сделал выводы для себя, что не всё бывает так, как мы хотим. Сделали выводы, поработали над ошибками, поставили себе задачи и их выполнили. Главная цель на следующий сезон – взрослый чемпионат мира, хочу стать второй раз в карьере победителем среди взрослых, но уже в весе до 97 кг, будем ради этого работать, чтобы ощутить вновь эти эмоции", – сказал Ризабек Айтмухан.

Фото: Александр Шахбазов