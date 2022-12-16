"Спортсмены помнят и чтят этот день" — Ермахан Ибраимов о Дне независимости

Фото: olympic.kz

Титулованный боксёр, Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов поздравил казахстанцев с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz.

По воспоминаниям спортсмена в день обретения Казахстаном своей независимости, он находился на сборах.

"Мне было 19 лет. Я активно занимался спортом и мало интересовались политикой. В тот день я находился в гостинице возле Центрального стадиона города Талдыкорган, готовились к очередным соревнованиям. У нас не было даже телевизора и других информационных источников. Поэтому новость об обретении Казахстаном независимости я услышал от своего тренера. Он нас поздравил с этим событием", — вспоминает Ермахан Ибраимов.

Как оказалось, сестра чемпиона принимала участие в декабрьских событиях 1986 года:

"В декабрьских событиях 1986 года участвовала моя старшая сестра. И активно участвовала. Подверглась преследованию со стороны тогдашней власти, но со временем всё разрешилось. Она благополучно окончила исторический факультет КазГУ, по сей день работает преподавателем истории. Сейчас за участие в декабрьских событиях ей выражают почёт, ведь она не осталась в стороне в борьбе за независимость".

Для спортсменов независимость имеет особое значение, ведь именно они защищают честь страны на мировой арене.

"Независимость даёт нашей стране принимать глобальные решения самостоятельно, выбирать свой путь развития, и нет большего счастья для народа, чем это. Особенно для спортсменов. Это огромная честь - представлять свою страну с флагом и гимном на международных соревнованиях. Спортсмены помнят и чтят этот праздник", — рассказал Ибраимов.

Боксёр пожелал казахстанцам всегда помнить о том, как наши предки боролись за суверенитет страны.