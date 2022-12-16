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olympic.kz Сегодня, 14:15
99
Сегодня, 14:15
99
Фото: olympic.kz

"Спортсмены помнят и чтят этот день" — Ермахан Ибраимов о Дне независимости

Титулованный боксёр, Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов поздравил казахстанцев с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz.

По воспоминаниям спортсмена в день обретения Казахстаном своей независимости, он находился на сборах. 

"Мне было 19 лет. Я активно занимался спортом и мало интересовались политикой. В тот день я находился в гостинице возле Центрального стадиона города Талдыкорган, готовились к очередным соревнованиям. У нас не было даже телевизора и других информационных источников. Поэтому новость об обретении Казахстаном независимости я услышал от своего тренера. Он нас поздравил с этим событием", — вспоминает Ермахан Ибраимов.

Как оказалось, сестра чемпиона принимала участие в декабрьских событиях 1986 года:

"В декабрьских событиях 1986 года участвовала моя старшая сестра. И активно участвовала. Подверглась преследованию со стороны тогдашней власти, но со временем всё разрешилось. Она благополучно окончила исторический факультет КазГУ, по сей день работает преподавателем истории. Сейчас за участие в декабрьских событиях ей выражают почёт, ведь она не осталась в стороне в борьбе за независимость". 

Для спортсменов независимость имеет особое значение, ведь именно они защищают честь страны на мировой арене.

"Независимость даёт нашей стране принимать глобальные решения самостоятельно, выбирать свой путь развития, и нет большего счастья для народа, чем это. Особенно для спортсменов. Это огромная честь - представлять свою страну с флагом и гимном на международных соревнованиях. Спортсмены помнят и чтят этот праздник", — рассказал Ибраимов.

Боксёр пожелал казахстанцам всегда помнить о том, как наши предки боролись за суверенитет страны.

"Мечта наших предков — оставить лучшее для будущих поколений. Они мечтали о независимости в своё время. Поэтому мы должны ценить это. Мы много рассказываем своим младшим родственникам о независимости. Рассказываем, как раньше было сложно жить, буквально выживать. И как сейчас всё преобразилось. Пусть наша независимость будет вечной, пусть Казахстан процветает", — поздравил соотечественников спортсмен.

 

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#День независимости #Независимость #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:15
99
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