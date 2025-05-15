В Рудном прошёл экологический пробег по берегу реки Тобол. В ней приняли участие порядка 50 человек: спортивные тренеры, инструкторы, активные спортсмены и ветераны спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Основной целью пробега стало не только продвижение активного образа жизни, но и привлечение внимания к вопросам экологии. Участники совместили физическую активность с делом общественной пользы — они очистили от мусора прибрежную территорию вдоль Тобола.

"В нашем городе регулярно проходят мероприятия по озеленению и уборке. Это формирует у молодежи ответственное отношение к окружающей среде. Мы, как спортсмены, уверены: чистая природа напрямую влияет на здоровье и физическое развитие. Поэтому считаем своим долгом показывать положительный пример", - поделилась участница акции и ветеран спорта Светлана Парисеева.

Фото: Рудненского городского отдела физической культуры и спорта

Инициатором мероприятия выступил городской отдел физической культуры и спорта, а сама акция прошла в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Организаторы отметили, что эко-пробег стал символом объединения усилий граждан в заботе о природе. Он наглядно продемонстрировал, что спорт и экология могут идти рука об руку.

Фото: Рудненского городского отдела физической культуры и спорта

По словам спортсменов, участие в подобных акциях — это проявление сознательности и готовности каждого человека внести вклад в общее благо. Поэтому завершая мероприятие, они обратились к жителям Рудного с просьбой не оставаться в стороне и поддерживать инициативы, направленные на благоустройство и охрану окружающей среды.