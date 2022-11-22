Спортсмены из 20 стран приехали на чемпионат мира по тогызкумалаку в Актобе

Фото: акимат Актюбинской области

VI чемпионат мира по тогызкумалаку стартовал в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Торжественная церемония открытия соревнований прошла в концертном зале "Өнер орталығы" с участием акима области Ералы Тугжанова, президента Всемирной федерации тогызкумалака Алихана Байменова, директора Центра национальных и конных видов спорта Бакдаулета Сабитова.

В борьбу за мировое первенство вступили 80 спортсменов из 20 стран, в том числе США, Германии, Афганистана, Колумбии, Индии, Великобритании, Чехии, Бангладеша. Казахстан представляют 12 спортсменов.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов поприветствовал все страны, принимающие участие в чемпионате.

"Тогызкумалак – одна из национальных игр казахского народа, которая имеет историю в четыре тысячи лет. Интеллектуальный вид спорта, изобретённый нашими предками, занимает особое место в истории человечества. В настоящее время тогызкумалак стал популярным видом спорта во всём мире, а в 2019 году был включён в список культурного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году впервые был организован чемпионат мира по тогызкумалаку, отрадно, что шестое по счёту первенство проходит в Актобе", - отметил аким.

По его словам, данным видом спорта занимаются более 20 тысяч актюбинцев и область входит в тройку лидеров в региональном рейтинге.

Чемпионат мира по тогызкумалаку пройдёт в Актобе с 21 по 27 ноября. Соревнования планируется проводить по трём классификациям: рапид, блиц и классика. Игроки, занявшие первые три места в каждой группе, будут награждены медалями.