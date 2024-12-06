Спортсменов осудили за убийство подростка в Актобе
Трагедия произошла после тренировки.
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Двух парней осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, передаёт BaigeNews.kz.
На скамье подсудимых оказались Қ. (его обвинили в организации уголовного правонарушения) и Ж.
Суд установил, что 11 апреля учащийся 2 курса специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва Қ. решил провести собрание учеников 8 класса, занимающихся вольной борьбой, в связи с ухудшением их дисциплины и спортивных достижений.
После вечерней тренировки он сказал ученикам собраться в отдельной комнате.
"Построив детей, Қ. оказывал на них моральное и физическое давление, а также несмотря на отсутствие у него полномочий на проведение собрания, поручил Ж. и ученикам 9 и 10 классов избить собравшихся", - сообщили в суде.
В какой-то момент Қ. показалось, что бить детей нужно сильнее, о чем он и сказал своим "помощникам".
"Ж., подойдя к Ә., ладонями обоих рук с достаточной силой нанес ему удары в область лица. После, взяв ученика обеими руками за плечи, с силой нанёс ему удар коленом в область груди. Вследствие чего, Ә. потеряв сознание, упал и скончался", - уточнили в суде.
Подсудимые не признали вину.
Приговором суда организатору расправы назначили девять лет лишения свободы, а нанёсшему смертельный удар Ж. - 6 лет 8 месяцев.
Гражданский иск удовлетворен частично.
Приговор не вступил в законную силу.
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