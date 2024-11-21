Спортсменов оставили без квартир в Алматы

Интересы спортсменов в Алматы суд защитил в порядке медиации, передаёт BaigeNews.kz.



Определением СМАС Алматы утверждено соглашение, заключённое по иску в интересах группы спортсменов, ограниченных по слуху, о признании незаконным отказа в предоставлении жилища.

Суд принял во внимание, что Р., Н., К. стали бронзовыми призёрами Зимних Сурдлимпийских игр 2023 года в Эрзуруме (Турция). В соответствии с Правилами предоставления жилища чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, утверждённых приказом министерства культуры и спорта, они обратились в уполномоченный орган. Однако в предоставлении квартир из коммунального фонда им было отказано.

В ходе процедуры медиации с истцами управление с учётом правового мнения суда пришло к заключению соглашения, согласно которому в течение трёх рабочих дней обязалось направить уведомление призёрам Сурдлимпийских игр Р., Н., К., которое отвечало их интересам в решении жилищного вопроса.