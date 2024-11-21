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Спортсменов оставили без квартир в Алматы

Им пришлось обратиться в суд.

Сегодня, 19:56
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:56
Сегодня, 19:56
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Фото: baigenews.kz

Интересы спортсменов в Алматы суд защитил в порядке медиации, передаёт BaigeNews.kz.
 
Определением СМАС Алматы утверждено соглашение, заключённое по иску в интересах группы спортсменов, ограниченных по слуху, о признании незаконным отказа в предоставлении жилища. 

Суд принял во внимание, что Р., Н., К. стали бронзовыми призёрами Зимних Сурдлимпийских игр 2023 года в Эрзуруме (Турция). В соответствии с Правилами предоставления жилища чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, утверждённых приказом министерства культуры и спорта, они обратились в уполномоченный орган. Однако в предоставлении квартир из коммунального фонда им было отказано. 

В ходе процедуры медиации с истцами управление с учётом правового мнения суда пришло к заключению соглашения, согласно которому в течение трёх рабочих дней обязалось направить уведомление призёрам Сурдлимпийских игр Р., Н., К., которое отвечало их интересам в решении жилищного вопроса.

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