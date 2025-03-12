Спортсмен погиб во время игры по кок-бору в Кыргызстане
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В Кыргызстане во время матча по кок-бору, приуроченного к Наурызу, скончался 44-летний мужчина, в которого врезалась лошадь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24 KG.
По данным издания, в селе Военно-Антоновка во время игры кок бору скончался игрок. Момент инцидента попал на видео. Сообщается, что 44-летний игрок Мирлан Сраждинов, пытаясь поднять тушу с земли, наклонился, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока. Сраждинов упал на землю без сознания.
В Службе скорой медицинской помощи изданию сообщили, что мужчина скончался до приезда медиков от открытой черепно-мозговой травмы.
Кроме того, по факту гибели 44-летнего спортсмена во время игры кок бору начата проверка.
Как сообщается, спортивное мероприятие было организовано Федерацией национальных игр кок-бору. Инцидент произошел во время встречи команд "Борулу" из Сокулука и "Буркут" из Оша.
"Примерно через 10-15 минут после начала игры один из игроков в результате столкновения с лошадью другого спортсмена упал на землю и потерял сознание. Игра была немедленно остановлена, на место происшествия вызвана скорая помощь. Факт зарегистрирован в Журнале учета информации УВД Ленинского района. Начата доследственная проверка", - сообщили в полиции.
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