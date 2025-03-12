В Кыргызстане во время матча по кок-бору, приуроченного к Наурызу, скончался 44-летний мужчина, в которого врезалась лошадь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24 KG.

По данным издания, в селе Военно-Антоновка во время игры кок бору скончался игрок. Момент инцидента попал на видео. Сообщается, что 44-летний игрок Мирлан Сраждинов, пытаясь поднять тушу с земли, наклонился, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока. Сраждинов упал на землю без сознания.

В Службе скорой медицинской помощи изданию сообщили, что мужчина скончался до приезда медиков от открытой черепно-мозговой травмы.

Кроме того, по факту гибели 44-летнего спортсмена во время игры кок бору начата проверка.

Как сообщается, спортивное мероприятие было организовано Федерацией национальных игр кок-бору. Инцидент произошел во время встречи команд "Борулу" из Сокулука и "Буркут" из Оша.