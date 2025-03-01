Депутат маслихата области Улытау Артём Ким, кореец по национальности, рос в маленьком городе Каражале, где мирно проживают представители десятка этносов. В спортивной школе Каражала Ким не просто осваивал приёмы, но и впитывал правила жизни, где национальность отходит на второй план. Он видел, как татары, чеченцы, корейцы, русские и казахи вместе тренировались, выигрывали и проигрывали, поддерживали друг друга. В преддверии Дня благодарности корреспондент BaigeNews.kz поговорила с ним о спорте как школе жизни, о дружбе народов и о том, почему служение людям стало для него логичным продолжением пути.

Здесь же в спортивной школе будущий депутат в совершенстве овладел казахским языком. Так получилось, что на занятия борьбой с Артёмом ходили в основном казахоязычные ребята, с которыми он быстро сдружился.

Дома говорили на русском, как и в школе, но именно спорт стал тем мостом, который связал его с новой культурой.

Со временем спорт стал не только увлечением, но и призванием. Он работал тренером, затем возглавил спортивную школу, позже стал руководителем отдела спорта города. Но на этом не остановился — общественная деятельность привела его в депутаты маслихата.

"Я понял, что могу не только тренировать, но и помогать людям на более широком уровне. В 2020 году я участвовал в праймеризе, прошёл и начал участвовать в выборах в депутаты города. С 2020 по 2022 годы был депутатом Каражала. Уже в 2023 году, когда нас расформировали, стал депутатом области Улытау от города Каражал", — рассказывает он.

Вопросы, которые он поднимает, касаются самых насущных проблем: здравоохранение, образование, спорт, городская инфраструктура. Сейчас, будучи депутатом областного уровня, он старается решить проблему электроснабжения Каражала — одну из самых острых для города.

Семейная жизнь нашего собеседника — это отражение его мировоззрения. Жена — казашка, ребёнок растёт в двуязычной среде. Они отмечают и казахский Наурыз, и корейский Новый год.

"Казахская культура стала для меня близкой, я даже заметил, что у меня появился акцент, когда говорю по-русски", — смеётся он.

В будущее он смотрит с реализмом: о Мажилисе пока не думает, сосредоточен на решении текущих проблем.

"Пока мне хватает работы здесь", — говорит он.

Но кто знает? Возможно, как и в дзюдо, он выберет момент для нового броска — уже на более высокий уровень.

Для Артёма Кима День благодарности — это не просто дата в календаре, а естественное состояние души. Благодарность за семью, за друзей, за возможность жить в стране, где многонациональность — не декларация, а реальность.