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Тренер сурдоолимпийца Канафина в восьмой раз выиграл суд у Минспорта
7 февраля Специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел дело по иску тренера чемпиона сурдолимпийских игр Еркебулана Канафина Сергея Дмитренко к минспорта о признании незаконными действий об отказе в выплате денежного поощрения, передаёт BaigeNews.kz.
Дмитренко является первым и личным тренером спортсмена Еркебулана Канафина, который на международных соревнованиях в Бразилии по сурдодзюдо 5 мая 2022 года выиграл золотую медаль.
"В сентябре 2022 года Сергей Дмитренко обратился в Комитет по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК, а затем и в министерство культуры и спорта о выплате ему соответствующего денежного поощрения в связи с победой его ученика. Государственными органами в удовлетворении заявления тренера было отказано", - говорится в сообщении.
Победа спортсмена Канафина признана Международным комитетом спорта для глухих, соответственно, как первый и личный тренер чемпиона, истец вправе получить денежное поощрение.
Аккредитованных спортивных федераций по сурдодзюдо в Республике Казахстан не имеется, в связи с чем он самостоятельно обратился в уполномоченный орган за выплатой поощрения.
"Административным судом иск тренера удовлетворен. Правилами выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) и их возврата предусмотрено право тренера, принявшего участие в подготовке чемпиона и призера международных спортивных соревнований, на получение соответствующего денежного поощрения", - добавили в сообщении.
Дмитренко осуществлял подготовку спортсмена Канафина к соревнованиям по сурдодзюдо, его многолетний опыт работы и тренерство подтверждаются трудовой книжкой, различными справками и приказами нескольких спортивных школ, клуба дзюдо. Сурдодзюдоист является признанным на международном уровне чемпионом по сурдодзюдо, его потеря слуха подтверждается соответствующими аудиограммами, которые пройдены в городе Алматы и Бразилии перед соревнованиями.
В результате самостоятельное обращение Дмитренко в уполномоченный орган признано обоснованным. Решение не вступило в законную силу.
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