Спортшколу осуждённого экс-министра Мухамедиулы вернули в собственность государства
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Спортивную школу в Алматы стоимостью 1,2 млрд тенге, принадлежавшую осуждённому экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы, вернули в собственность государства, передаёт BaigeNews.kz
Речь идёт о республиканской школе высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта.
По данным прокуратуры Алматы, имуществом школы (включает административные здания, спортивные залы и другие постройки общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров, также 4,9 гектара земли) владело ТОО "Nomad's Land", принадлежащее аффилированным с Мухамедиулы лицам.
Прокуратура Жетысуского района Алматы через суд оспорила законность совершённой сделки.
"17 июля 2024 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании недействительной сделки по реализации республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта. В суде подтвердились нарушения, выразившиеся в занижении рыночной стоимости объекта на 551 млн тенге", – сообщили в прокуратуре.
Арыстанбек Мухамедиулы признан виновным в покушении к даче взятки в особо крупном размере и приговорён к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Его супруга признана виновной в посредничестве во взяточничестве и осуждена к шести месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Позже её действия были переквалифицированы и ей предъявили обвинение в покушении на совершение преступления. Супругу Мухамедиулы уже освободили из мест заключения в связи с отбытием наказания.
Адвокат признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.
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