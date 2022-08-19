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s.zagranitsa.com Вчера, 17:16
387
Фото: s.zagranitsa.com

Спортом занимаются 34,2 процента населения в Казахстане — МКС

В стране спортом занимается лишь треть населения, передает BаigeNews.kz. Фактически это 6,5 миллиона человек, что составляет 34,2 процента казахстанцев. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Бекболат Байжанов. 

"В этом году в Петропавловске была проведена спартакиада среди акиматов, государственных служащих, в области Жетысу — игры сельской молодёжи. Сегодня в Нур-Султане стартовала спартакиада среди сотрудников министерств. В сентябре в Шымкенте планируется проведение республиканской спартакиады среди слабослышащих, 11 сентября в Туркестане — "Туран Барысы". Также с 15 по 30 сентября запланировано проведение многодневного марафона-байги на дистанцию 1200 км. Он стартует в Нур-Султане и финиширует в Туркестане. В соревнованиях примут участие 20 команд из Акмолинской, Карагандинской областей, области Улытау и Туркестана", — сказал спикер.  

Байжанов отметил, что в стране действует 481 детская спортивная школа, в областях — 13 школ-интернатов для одарённых детей, четыре республиканских школы-интерната, один спортивный колледж.

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#здоровье #спорт
Вчера, 17:16
387
Журналист

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