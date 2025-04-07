В Казахстане хотят выставить на продажу футбольные клубы: "Астана", "Атырау", "Ордабасы", "Туран", КГП "Шахтер", "Каспий" и АО "Шахтер". Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что клубы должны зарабатывать сами, а не полагаться только на госбюджет. Как потенциальная приватизация повлияет на состояние команд и качество их выступлений, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Частные клубы Казахстана и финансирование

Бытует мнение, что в казахстанском футболе только один частный клуб "Кайрат", однако это не совсем так.

Например, ФК "Елимай" является также частным клубом. Он был возрожден в 2022 году по инициативе общественного фонда "Елимай", где есть учредители.

У другого казахстанского клуба "Тобол" также есть свои учредители. В 2023 году бизнесмен Алимжан Калдияров выкупил 50 процентов команды. Тогда в официальном заявлении он сообщил, что 50 процентами владеет акимат Костанайской области. Таким образом, "Тобол" является полугосударственным клубом.

Однако, тот факт, что у клубов есть учредители, не исключает того, что они получают государственные дотации.

Так, ФК "Елимай" в 2024 году для участия в премьер-лиги получил из государственного бюджета один миллиард пятьсот шестьдесят шесть миллионов тенге, а на содержание и участие в турнирах среди юношеских команд четыреста тридцать три тысячи тенге.

Для "Тобола" в 2024 году из бюджета выделили 1 миллиард 200 миллионов тенге.

Из клубов, которые Агентство по защите и развитию конкуренции выставило на приватизацию, наиболее большие бюджеты у "Астаны" и "Ордабасы".

У столичной команды в прошлом году бюджет составил 5,3 миллиарда тенге. Финансирует команду Фонд поддержки индустрии туризма и спорта. У "Ордабасы" в 2024 году бюджет был 5,3 миллиарда тенге. При этом нужно отметить, что в 2023 году шымкентской команде помимо 1 миллиарда 200 миллионов тенге было выделено 2 миллиарда 321 миллион тенге для участия в Лиге конференций.

Остальные команды, которые были выставлены на приватизацию, придерживались лимита правительства в 1 миллиард 200 миллионов тенге.

"У клубов ничего нет"

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов напоминает, что это не первая попытка выставить на продажу клубы. Речь идет о "Кайрате" и "Кайсаре". Правда, эти попытки несколько лет назад не увенчались успехом.

"Кайрат" выставлял на продажу 30 процентов. Если не ошибаюсь, это было в 2019 году. "Кайсар года два-три назад также был на продаже. Никто не купил", - говорит экс-футболист.

По его мнению, казахстанским клубам пока нечего предложить бизнесменам. Одних спортивных результатов может быть недостаточно. Наличие стадиона, слаженной инфраструктуры может привлечь предпринимателей, однако такими ресурсами могут похвастаться далеко не все клубы. В качестве примера эксперт приводит "Кайрат".

"Любой предприниматель, который захочет купить клуб, в первую очередь поинтересуется, что у него есть и сколько это всё стоит. А если у клуба нет ничего, кроме названия? Это вряд ли кого-то заинтересует. У "Кайрата" есть база, есть академия, транспорт. Могут и футболисты заинтересовать, например, Жоржиньо или кто-то ещё из лидеров и бомбардиров, которых можно продать и вложить эти средства обратно в клуб. Вот это уже интересно? Бизнесменов привлечёт то, что у "Кайрата" есть всё необходимое: академия, инфраструктура, ресурсы. И если инвестор сможет купить, например, 30% акций клуба, он становится совладельцем, может развивать проект и параллельно продвигать свой бизнес. А у других клубов что есть? У других - ничего", - говорит эксперт.

В соседних странах во многом клубы также зависят от госфинансирования. Однако механизм финансирования другой. Так, например, в Узбекистане, как говорит Булат Есмагамбетов, команды в основном финансируют государственные компании и банки. В соседней стране решили поэтапно отойти от госфинансирования, сначала передав команды госкомпаниям, а затем уже планируют отдать в частные руки.

В Казахстане продажа выставленных клубов маловероятна и резкий переход к частному финансированию может стать проблематичным вопросом, считает Булат Есмагамбетов. Так как сами команды к этому не готовы.

"Там, где нет прибыли - нет и бизнеса. Бизнесу нужна отдача, а в нашем футболе её просто нет. Вот, к примеру, узбеки пошли передали финансирование футбольных клубов крупным предприятиям и компаниям. Эти компании начали спонсировать клубы, помогать им. Сейчас же они хотят уйти от этой схемы. Они уже отказались от финансирования из госбюджета и теперь думают, как поэтапно передать клубы в руки частных предпринимателей. А мы? Мы ещё даже не передавали клубы никому. Мы просто хотим взять - и сразу же перекинуть всё на плечи частного бизнеса, минуя переходный этап", - сетует ветеран футбола.

Выходом из сложившейся ситуации может стать специальный законопроект о льготном налогообложении для бизнеса, финансирующий клубы. Только при таких условиях бизнес может вложиться в футбол, считает экс-футболист.

Спортивный менеджер и футбольный агент Алым Жалелов считает, что во многом положение футбольных клубов зависит от их руководства. По его словам, успех команды напрямую связан с тем, насколько эффективно спортивный менеджер управляет финансами.

В качестве примера он приводит ФК "Атырау", где был назначен спортивный менеджер, бизнесмен Дидар Сыдыкбек.

"Для "Атырау" это хороший расклад. Как я понимаю Дидар Сыдыкбек, хочет реализовать свои амбиции в спорте, а зарабатывает деньги на своем частном бизнесе. И он распорядился бы госбюджетом правильно, да и еще с личных средств думаю добавил бы. Всегда нужно понимать, какая мотивация у личности, которая руководит, владеет клубом", - считает футбольный агент.

Спортивный менеджер обращает внимание не только на отсутствие инфраструктуры у команд, но и на слабое развитие бренда, нехватку болельщиков и низкий уровень медийности. Ведь для успеха клуба важны не только спортивные результаты, но и грамотная работа с аудиторией. По его мнению, легче создать новый клуб, чем выходить на самоокупаемость с существующими командами.

И приватизация клубов, которые выставил АЗРК, возможна только если бизнес купит их принудительно.

"Это совсем не бизнес история. Те люди и компании, которые купят клубы, изначально понимают, что, скорее всего, никогда не окупят вложенные средства. Но, думаю, они будет только рады возможности проявить себя таким образом на благо страны. И от этих расходов точно уж не обеднеют", - говорит футбольный агент.

Если бизнесмены, которые приобретут клубы, действительно будут глубоко вовлечены в процессы, это может привести к положительным изменениям. Все средства из бюджета будут направлены на развитие команд. На данный момент, как утверждает футбольный агент, клубы теряют 30-40% госбюджета ежегодно из-за коррупции. Приход бизнеса может значительно снизить эти риски.

Также на футбольный рынок могут прийти высококвалифицированные специалисты, которые в целом способствуют улучшению футбольной индустрии в стране. На данный момент же работа административного блока в клубах недостаточно оплачивается, а зарплаты не соответствуют уровню ответственности и объему выполняемых задач. Зачастую в клубах SMM-специалисты выполняют работу и маркетологов, при этом получая около 300 тысяч тенге. Зарплата генерального директора может 120.000 тенге, при ответственности за 1,2 миллиард тенге, отмечает эксперт.

"Много сильных ребят хотят работать в футболе, но желание достойно содержать свои семьи выше. Например, у меня в "Туране", как у коммерческого директора, была зарплата 700 тысяч тенге за полставки. Это был нонсенс. И то я согласился ехать только по просьбе акима области и его заместителей. В итоге получилась хорошая история: за шесть месяцев я привел спонсоров на 70 миллионов тенге (и среди них не было букмекеров), запустил фан-шоп совместно с фан-клубом, наладил доходы с продажи билетов, увеличил посещаемость.

При том, что клуб на тот момент по всем показателям был самым непопулярным в Казахстане. И в этой работе нет ничего гениального. Просто нужно привлекать сильных специалистов на все позиции, у которых намерение развивать клуб, а не собирать "шапки" с зарплат футболистов", - говорит спортивный менеджер.

В качестве успешных спортивных кейсов Алым Жалелов приводит в пример развитие ММА в Казахстане, а также футзальный "Кайрат".

При этом он подчеркивает, что ММА - это индивидуальный вид спорта, который, конечно же, отличается от командных. Однако этот вид спорта остается пока самым успешным в Казахстане. Каждый месяц в Казахстане проводится два-три больших турнира, а казахстанцы успешно выступают в UFC. При этом госбюджет не выделяет в ММА средства.

АФК "Кайрат" также добился значительных успехов, дважды выиграв Лигу чемпионов. Также команда смогла побить рекорд УЕФА по посещаемости на "Алматы Арене".

Футбольный агент объясняет такие успехи, личной заинтересованностью авторов спортивных проектов.

"Владельцы бойцовских лиг максимально вовлечены в процессы, так как тратятся их личные деньги. От этого и успехи международного масштаба. Будет ли так же, если частный инвестор купит клуб не из большого желания, а потому что так сказал президент? Надеюсь, да. В целом, это уже большой праздник для казахстанского футбола, что мы видим реальные шаги по его переходу в частные руки", - заключил футбольный менеджер.

Напомним, ранее президент КФФ и председатель АЗРК Марат Омаров, сообщил, что сформированный список клубов будет передан на рассмотрение высшего совета по реформам, после чего он войдет в комплексный план приватизации. Завершение процесса будет сопровождаться мониторингом приватизации до конца 2028 года.